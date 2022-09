Cassano: “L’Inter fisicamente non sta bene e le manca Perisic. Tra Handanovic e Onana…”

Così Antonio Cassano alla Bobo TV si è espresso sul momento dell’Inter dopo la vittoria del weekend contro il Torino: “L’Inter non meritava di vincere, Handanovic ha fatto 4/5 parate super. Io darei fiducia a Onana però per costruire. La forza dell’Inter è sempre stata la grande difesa. Ora gli sta mancando Perisic, i nerazzurri dovevano rinnovargli il contratto a tutti i costi. Dumfries va avanti e indietro, Barella non salta l’uomo, Calhanoglu ha un gran calcio, Brozovic davanti alla difesa, Gosens un altro da binario, davanti si fa fatica. Perisic faceva sempre la giocata, dribbling, è fondamentale. Se Gosens non torna quello dell’Atalanta, per l’Inter saranno grandi problemi. Chiedo di fargli fare 5 partite di fila, se poi sbaglia siamo i primi a dirlo.