Cassano: “Inter tosta col Porto ma senza l’espulsione di Otavio finiva 0-0. Onana…”

"L'Inter ha fatto una partita tosta, il Porto era molto complicata da affrontare. Onana ci ha messo del tuo, ha fatto una parata pazzesca nel primo tempo, nel secondo tre parate consecutive. L'Inter ha sofferto ma ha fatto una partita seria, in Champions se non le fai serie non ne vieni a capo. Lukaku è entrato bene, ha dato fisicità, profondità, ha fatto bene e ha trovato il gol. L'Inter va a Oporto con un piccolo vantaggio ma è complicata, dura, deve fare una partita tosta. L'espulsione di Otavio ha agevolato l'Inter, altrimenti finiva 0-0"