Cassano: “Inter, tanti giocatori in ripresa e su tutti uno. Per rientrare nella corsa scudetto…”

“L’Inter con la Sampdoria? Per 10/15 minuti c’è stato equilibrio in campo, poi dopo il primo gol è finita la partita. È stata abbastanza semplice, vedo tanti giocatori in ripresa su tutti Barella. La difesa offre meno agli avversari. L’Inter ora aspetta la partita con la Juventus per capire, devono cercare il modo di continuare e stare in scia. Il Napoli sta viaggiando e dunque se dovessero perdere punti, diventerebbe difficile rientrare in corsa per lo scudetto”, le sue parole.