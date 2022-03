Cassano: “Sempre data l’Inter come favorita per lo scudetto. Ma nell’ultimo mese…”

Alla Bobo TV su Twitch, l’ex attaccante Antonio Cassano ha parlato così del recente momento dell’Inter di Inzaghi

Alla Bobo TV su Twitch, l’ex attaccante Antonio Cassano ha parlato così del momento dell’Inter: “Derby di Coppa Italia? Meritava di più il Milan. Ma la partita mi è piaciuta zero. Sembrava avessero tutte e due paura. Strano che l’Inter avesse paura, ma era così. Il Milan ciò che sta facendo è tutto di guadagnato per me.