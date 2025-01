L'ex calciatore Antonio Cassano, durante il podcast Viva el Futbol, ha commentato la vittoria dell'Inter a Venezia, successiva alla sconfitta nel derby in Supercoppa:

"L'Inter è la più forte in assoluto, poteva fare 3-4 gol prima del palo. Ha buttato due campionati e la Supercoppa l'altro giorno. Dipende da lei. Troppo più forte, ha due squadre e può vincere tutte le partite. Avrai attaccate Napoli e Atalanta che ora ha un trittico... Poi c'è Atalanta-Napoli. Dipende dall'Inter. Non devi tenertele attaccate a marzo quando poi c'è la Champions. Non devi tenerti dietro Conte e Gasperini, poi con la Champions complicato scrollarseli".