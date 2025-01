Se credi di guadagnare 8/10 milioni al Napoli hai sbagliato piazza, Conte è stato bravissimo a costruire un’alternativa come Neres. Conte ha allevato l’alternativa e ha fatto sentire Kvaratskhelia come un elemento in più. È stato furbissimo e bravissimo, ma non si può pendere dalle sue labbra perché sono mesi che sta preparando Neres per farlo giocare al posto di Kvara.