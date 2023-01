Cassano: “L’Inter col Verona non mi è piaciuta, ha speculato. Rispetto al Milan…”

"L'Inter col Verona è partita facendo gol, su quel gol ha fatto la partita. Non mi è piaciuta la partita dell'Inter, non è stata aggressiva, il Verona è una squadra viva, gioca, attacca con tanti uomini anche se ha creato poco. L'Inter non ha fatto una buona partita, ha approfittato del gol e ha speculato un po'. A livello di entusiasmo e di autostima arriva meglio del Milan alla Supercoppa ma col Verona ha fatto fatica. Non mi è piaciuta anche se non ha sbagliato come il Milan"