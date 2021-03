Cassano sull’Inter: “Anche Mou faceva calcio difensivo. In Italia vince ma…”

Antonio Cassano è tornato a discutere del modo di giocare dell'Inter di Antonio Conte, confrontandola con le altre italiane

"La squadra più forte italiana ha fatto 0-0 in casa e trasferta contro lo Shakhtar che è una squadra modesta, la Roma ieri ha vinto 3-0 e poteva farne di più. Ho pensato, l'Atalanta fa calcio, la Roma fa calcio, in Italia invece vince l'Inter giocando al contrario. O qualcosa non mi quadra o sono queste le uniche due squadre che stanno facendo divertire noi italiani. Una squadra può arrivare ultima ma se gioca bene io resto fedele alla mia idea di calcio. L'Inter di Mourinho ha vinto con un calcio difensivo e particolare per dire".