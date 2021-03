Cassano: “Il Milan può aprire un ciclo in Italia. Kessié da Barça e Bayern”

Antonio Cassano ha parlato così alla BoboTV del Milan, elogiando la prestazione di Kessié contro il Manchester United

"Il Milan è andato a Manchester e ha giocato da squadra, la storia ti fa capire che è un qualcosa di diverso. Kessié a me sta impressionando, avevo qualche dubbio ma in questo momento sono convinto in quale lui possa non giocare. Può giocare anche al Bayern Monaco o al Barcellona, è un giocatore che mi impressiona per la qualità e continuità, sta tenendo la squadra in mano da solo. Se continuerà Pioli, questa è una squadra nell'arco di 2/3 anni può aprire il ciclo anche in Italia". Vieri, poi, aggiunge: "Lo apriranno sicuramente un ciclo in Italia, complimenti a Maldini".