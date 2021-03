Cassano: “Inter 2010 non giocava bene, come Italia 2006. Se non sta bene cosa dico…”

Intervenuto alla BoboTV in diretta su Twitch, Antonio Cassano ha detto la sua sul modo di giocare dell'Italia di Mancini

"Anche nel 2006 abbiamo vinto un Mondiale non giocando bene. Poi mi romperanno la minchia come mi hanno rotto la minchia quando ho detto che l'Inter ha vinto nel 2010 non giocando a calcio. Se devo dire una cosa che penso, cosa devo dire? Se la mia squadra gioca male, cosa devo dire? Devo dire altro perché sono interista? Se dico qualcosa contro la Juventus, l'Inter o il Barcellona, lo dico senza offendere. Ho detto che l'Inter ha vinto non giocando bene, dico quello che penso. Se a qualcuno non va bene, andasse a leggere altrove".