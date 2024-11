Antonio Cassano, nel corso di "Viva El Futbol", ha parlato del successo dell' Inter contro il Venezia e analizzato il momento dei nerazzurri: "La partita poteva finire come contro la Juve, solo che non doveva subire 4 gol. Poteva finire 5-0, poi ti ritrovi che sullo 0-0 se Oristanio non la spara addosso a Sommer vai sotto 0-1, è diventa una partita complicata. Con il Venezia doveva finire 5-0, 6-0, 7-0... All'Inter piace tanto giocare con la palla e attaccare, ma poco correre indietro. L'anno scorso lo faceva bene, quest'anno sta subendo un po', e questo non so da cosa dipende.

Contro il Venezia doveva vincere, ha vinto, ma ha rischiato: è successa quella cosa all'ultimo, fallo di mano, sì o no, io non lo so. Per me il fallo c'è, perchè si appoggia sopra, poco ma sicuro. L'arbitro poi dà il gol, io pensavo che l'arbitro dovesse andare al Var, ma se ha visto fallo di mano non doveva andarci. Però non puoi arrivare al 97' a rischiare di complicarti la vita: hai buttato via punti a Genova, con la Juventus, a Monza... L'Inter, anche tra rischi, problematiche e infortuni, si ritrova a -1 dal Napoli e domenica ha l'opportunità del sorpasso".