Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, commenta così in conferenza stampa il successo per 1-0 ottenuto contro il Venezia: "Vittoria importante, stra meritata. La squadra ha fatto un ottimo primo tempo, abbiamo sbagliato 2-3 occasioni clamorose. Nel secondo tempo il primo quarto d'ora il Venezia ci ha creato qualche problema che poi abbiamo sistemato. Siamo mancati di cinismo, una squadra come la nostra non può arrivare nel recupero con un solo gol di scarto. I ragazzi avrebbero meritato altro per la prestazione. Onore al Venezia, ma penso che sulla vittoria dell'Inter non ci sia nulla da dire.