Juventus KO, Cassano: “Pirlo è un innovativo, non va in Europa per chiudersi dietro”

Intervenuto alla BoboTV, Antonio Cassano ha parlato così del KO della Juventus contro il Porto: ecco le sue parole

"Lo abbiamo sempre detto: Pirlo ha bisogno di tempo è un innovativo, ha grande personalità e coraggio per provarci. Non è che va in Europa e si chiude, il Porto che era in difficoltà in Portogallo. Il gol di Chiesa ci fa stare un po' più tranquilli e lo dico da italiano che tifa le italiane, in Europa se non fai calcio hai grandi difficoltà con tutti".