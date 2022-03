Cassano: “Juve vergognosa con la Fiorentina. Come fa Allegri a dire questa cosa?”

Alla Bobo TV su Twitch, l’ex attaccante Antonio Cassano ha parlato così del momento della Juventus in chiave scudetto

Alla Bobo TV su Twitch, l’ex attaccante Antonio Cassano ha parlato così del momento della Juventus: “La Juve contro la Fiorentina l’ho vista. La squadra in viola ha giocato meravigliosamente bene, l’altra in modo vergognoso. Io non vedo il modo, non vedo l’idea, della Juve. E poi Allegri dice che hanno fatto una buona partita. Ma cosa? 1-0 con autorete nel finale e siamo a marzo. Dovevano ammazzare il campionato e invece… Sembra che ce l’abbiamo con la Juve e Allegri, ma non ci interessa nulla. Io non vedo il minimo miglioramento da parte della squadra. Vlahovic gioca a 50 metri dalla porta. La Juve anche in campionato è lì per demeriti di altri, non per meriti suoi”.