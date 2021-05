Cassano: “Kanté? Fantastico, mi devo ricredere e chiedere scusa. Pensavo che…”

Intervenuto ai microfoni della BoboTV in diretta su Twitch, Antonio Cassano si è così speso su N'Golo Kanté

"Anni fa si parlava di Kanté all'Inter, mi devo ricredere e chiedere scusa, è un giocatore fantastico. Non lo pensavo così, non per la finale giocata ma da quando è arrivato Tuchel è migliorato. Grande umiltà, mi ha impressionato sinceramente. Non sono quello che indovina tutto, non pensavo fosse tanto forte e intelligente. Corre, corre, corre e basta pensavo, è un giocatore favoloso".