Ventola: “Stravedo per Lukaku”. Cassano: “Perché è uno scarpone come te”

L'ex giocatore non ha mai perso occasione per criticare l'attaccante belga. Anche nel corso dell'ultima puntata sulla Bobo Tv, Fantantonio si è scagliato contro Lukaku. "Io stravedo per lui", ha detto Ventola rivolgendosi a Pep Guardiola. Subito la risposta di Cassano: "Perché è uno scarpone come te!", ha detto scherzando l'ex giocatore. Poi ha aggiunto: "A me piacciono Lewandowski, Benzema, questa gente qua".