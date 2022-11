Cassano: “Messi il più grande di sempre: a chi lo critica voglio dire…”

In diretta alla Bobo TV su Twitch, l'ex attaccante Antonio Cassano ha parlato così di Lionel Messi , impegnato in Qatar con la sua Argentina:

"La più grande delusione oggi è la nostra amata Argentina. Sono ottimista perché in squadra c’è Messi, ma è una delusione. Non riuscivano a fare 3/4 passaggi, sembrava la partita del giovedì, presa sottogamba. Voglio dire ai burattini, pagliacci che scrivono di Messi, di mettersi l’anima in pace: rimarrà il più grande della storia. In 16 anni ha fatto la storia e rimarrà unico, è il più grande di tutti. Messi è il più grande giocatore che la storia del calcio ha mai avuto e che mai avrà", le sue parole.