Cassano: “Napoli fuori dalla lotta scudetto, solo il Milan in lotta con l’Inter”

Intervenuto ai microfoni della BoboTV su Twitch, Antonio Cassano ha parlato così della lotta scudetto: "Napoli tagliata fuori"

"In questo momento l'unica che può essere agganciata all'Inter è solo il Milan. Se l'Inter vince il recupero, va a +3 sul Napoli a 6 partite dalla fine, è abbastanza. 6 partite non complicate tra l'altro, c'è lo Spezia ora. La partita di ieri ha tagliato fuori il Napoli dalla lotta Scudetto. Il destino è in mano all'Inter ora"