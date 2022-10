Cassano: “Onana ha dato la svolta, Calha top da regista. Ma dell’Inter mi impressiona…”

"Con la Salernitana non c'è mai stata partita, questa partita è la continuità di Inter-Barcellona. Dopo quella partita, qualcosa è scattato. Dopo la vittoria di fortuna e non meritata, ha dato sicurezza ai giocatori, da lì hanno svoltato. L'Inter è questa, quella che noi vogliamo. Adesso Inzaghi ha in mano la squadra ma questo non basta, è a - 8 dalla prima, l'Inter deve lottare per lo scudetto. Se arriva quarta, dirò che l'Inter avrà fatto il minimo indispensabile, un campionato bruttissimo, l'Inter deve giocare per le prime posizioni, se perde come l'anno scorso amen, l'Inter deve avere una continuità fino a maggio, se a marzo sei fuori dallo scudetto, è un campionato da 4 o da 5. Dell'Inter mi impressiona Dimarco, da terzo di sinistra, da braccetto, ha personalità, qualità, può far tutto. Non ha sbagliato 1' di una partita in stagione".