Cassano: “Vorrei vedere un’evoluzione nell’Inter: Perisic a destra e Gosens a sinistra”

Intervenuto alla BoboTV in diretta su Twitch, Antonio Cassano ha parlato così di Gosens e Perisic: ecco le sue parole

"C'è un'evoluzione che vorrei per l'Inter, vorrei vedere Perisic a destra, con Gosens a sinistra. Non domani contro il Liverpool perché Gosens non ha i 90' ma anche per l'anno prossimo, se Perisic rinnova".