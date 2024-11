"Quando qualcuno della Juve, grazie al suo allenatore, lo criticavano, grazie a qualche pidocchioso che scriveva i giornali e l'hanno criticato... Sono contento di averlo visto in Italia, mi bastava facesse un passaggio di due metri e io godevo. Ha avuto la sfortuna di avere Allegri come allenatore. Immaginalo in mano a De Zerbi. Di Maria è stata l'ala più forte che la storia del calcio abbia mai avuto, sotto tutti i punti di vista. L'ala più forte che abbia mai visto nella mia vita, in assoluto".