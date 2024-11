FCIN1908 / Frattesi out, si spera per Firenze. Anche un altro si allena a parte e prova il recupero

Niente Lipsia per Davide Frattesi: ecco il motivo del forfait e cosa filtra per Firenze. Anche un altro nerazzurro si allena a parte

Alessandro Cosattini Redattore 25 novembre 2024 (modifica il 25 novembre 2024 | 23:00)

Niente Lipsia per Davide Frattesi. Il centrocampista salterà la sfida di Champions League in programma martedì, come raccolto da FCIN1908.it.

Domani Frattesi sarà out per l’infiammazione alla caviglia, si spera di recuperarlo per la partita contro la Fiorentina.