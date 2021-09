Cassano: “Milan? Capolavoro di Pioli. Non so se sia baciato dalla fortuna o…”

Intervenuto ai microfoni della BoboTV in diretta su Twitch, Antonio Cassano ha parlato così del lavoro di Pioli al Milan

"Non so se Pioli è baciato dal lavoro, dalla fortuna o dal gioco ma se continua ad evolversi così... Non ricordo che abbia sbagliato due partite di seguito. Sta facendo un capolavoro, risultati, valorizza i giocatori e gestisce campioni. Oggi ha detto una frase bellissima sulla scadenza col Milan, spero possa durare il più a lungo possibile. Lui studia, è il presente ma continua a studiare, bravo Maldini e bravo Pioli".