Cassano: "Sulla prestazione di Barella lì in Belgio... tu l'hai esaltato. Per me il trequartista è un giocatore diverso. Forse io non vedo tutte le sfaccettature. Il mio 10 è diverso. Da come vedo io il calcio il trequartista è diverso. Mi viene da dire: non abbiamo un 10, Barella meglio mezzala. Seconda punta? Se sta bene Balotelli. Non so cosa pensa Spalletti, io sono convinto che ha personalità, qualità, basta anche al 70%. Ma c'è una sorpresa: teniamo in considerazione il ragazzino del Venezia, Oristanio. Nell'arco di poco tempo può arrivare in Nazionale, è molto molto forte. Secondo me sarà preso in considerazione in breve tempo".