Cassano: “Roma-Juve, primo tempo osceno. Mourinho e Allegri non sanno di calcio”

"Ho visto Roma-Juve, avrei preferito guardare un'altra trasmissione. Una roba inconcepibile con la sfilza di giocatori che hanno. E qualcuno dice che i due allenatori sono due geni, per me sanno poco di calcio entrambi. Se vuoi vedere una bella partita, non guardi né Mourinho né Allegri e partiamo da questo presupposto. Primo tempo osceno, poi la Roma si è ritrovata a vincere con un jolly da 40 metri. La Juve non meritava di perdere, ha preso 3 pali. Il pareggio era il risultato più giusto, è inconcepibile che qualcuno dica che Mourinho e Allegri sanno di calcio. Per me è estetica, bellezza e non speculare. Ci sono mille sfaccettature che in questi allenatori non vedo, trovano scuse, deviano il discorso ma questo è il calcio italiano"