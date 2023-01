Cassano: “La Roma non sa come ha pareggiato col Milan. Sarà culo o altro”

"Sono due pareggi diversi tra Milan-Roma e Monza-Inter. Il Milan fino all’87’ aveva in mano la partita, ha dominato in lungo e in largo, due piazzati e la Roma ha pareggiato, non sa come. Queste sono le squadre di Mourinho, non sai come, ma vincono o pareggiano. Sarà culo, sarà altro, non lo so. Il Milan ha buttato due punti”.