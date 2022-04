Cassano: “Cristiano Ronaldo deve dire grazie a Benzema”. Vieri risponde

Botta e risposta alla BoboTV in diretta su Twitch tra Cassano e Vieri in merito a Benzema

Botta e risposta alla BoboTV in diretta su Twitch tra Cassano e Vieri in merito a Benzema:

"Nel calcio non esistono solo i titoli e i gol, Zidane ha fatto pochi gol ma è uno dei più grandi della storia, Riquelme anche. Il gol serve, i titoli servono ma non sono le cose fondamentali. Ronaldo deve pregare la mattina e dire "Grazie Benzema che hai giocato con me". Benzema, quest'anno e l'anno scorso, ha fatto 50 gol+assist quest'anno e l'anno scorso oltre 30 gol. Ronaldo segna e segnerà sempre ma è un giocatore diverso, Benzema è un centravanti goleador ma è anche Zidane, è un 9, è un 10 e un 9 e mezzo". Vieri risponde così: "Non si può dire, Ronaldo era devastante. Erano entrambi in una squadra fortissima. Alla Juve non c'era Benzema e Ronaldo ha fatto 100 gol. Ronaldo è il più grande goleador della storia".