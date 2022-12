Cassano: “Ronaldo egoista. Ct Santos tiene fuori anche Cancelo che è…”

In diretta alla Bobo TV su Twitch, l'ex attaccante Antonio Cassano ha parlato così dei Mondiali in corso in Qatar

Alessandro Cosattini

“Io non ce l’ho con nessuno, non è che mi sveglio e attacco Ronaldo. Giocano più sereni quelli del Portogallo là davanti. Per quello avevo detto che non era sicuro del posto da titolare ai Mondiali. È fuori Cancelo, il miglior terzino del mondo. Onore a Santos, grandissimo allenatore. Ronaldo ormai pensa solo a se stesso, è egoista”, le sue parole.