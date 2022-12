Cassano: “Disastro Portogallo, ha sbagliato solo Ronaldo. Sceneggiate non contano un c…”

“Santos va rispettato come allenatore e come uomo, ha fatto delle scelte giuste. Non è vero che tutti hanno sbagliato, come dice Adani. Ha sbagliato solo uno: Cristiano Ronaldo. Ha messo in difficoltà allenatore, squadra, compagni. Il disastro l’ha fatto Ronaldo coi suoi comportamenti. Le sceneggiate non contano un c… Ronaldo ha creato la tempesta perfetta”.