Cassano: “L’Inter gioca bene, fuori discussione. Ma non sono in disaccordo con Sacchi”

Antonio Cassano, intervenuto su Twitch alla BoboTV, si è espresso in merito alle critiche di Sacchi al gioco dell'Inter di Inzaghi

"Non sono così in disaccordo con Sacchi. La difesa a 3 è sempre a 5 visto che i due terzini difendono oltre ai tre centrali. Ed è sempre stato così per tutte le squadre con la difesa a 3 tranne per Van Gaal all'Ajax. Ma l''Inter gioca bene ed è fuori discussione".