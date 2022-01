Cassano sbarca su Instagram, Materazzi: “Non fare casini”. La risposta è eloquente

La prima raccomandazione per l'ex giocatore, che ha deciso di creare un suo profilo su Instagram, è arrivata dall'ex Inter Materazzi

Refrattario all'uso dei social da sempre, alla fine si è convinto e anche lui è sbarcato sui social. Antonio Cassano parla di calcio soprattutto attraverso la Bobo TV dove con Vieri, Adani e Ventola dice la sua sugli argomenti di attualità del calcio italiano e non solo. Ma chissà che ora non usi pure il suo profilo per raccontare la sua passione e magari, perché no, per regalare qualche pezzo di vita privata. Di solito era la moglie, Carolina Marcialis, a parlare per lui attraverso il suo profilo. Ora Antonio potrà fare da sé. E gli è arrivata la prima raccomandazione.