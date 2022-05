Cassano: “Scudetto? Se l’Inter non vince, è fallimento. Non scherziamo”. E dà ragione a Sacchi

Antonio Cassano, intervenuto alla BoboTV, ha parlato così di Inter ma anche delle parole di Sacchi sul gioco dell'Inter

"Sacchi ha detto una cosa fondamentale sul campionato italiano e anche su Salah. Se lo dice Sacchi che è uno dei 3/4 rivoluzionari, bisogna credergli. L'Inter fa un buon calcio italiano dice Sacchi. In Italia qualità di gioco, pressing, intensità alta? Zero. Comunicazione disastrosa, ci sono personaggi che fanno passare il calcio italiano come il più complicato. Cagate. Sacchi dà degli spunti per ragionare, City e Liverpool fanno uno sport diverso ma il Liverpool fa fatica a Newcastle. Gli altri in Premier ti mettono in difficoltà. In Italia non so chi può vincere o chi può perdere, un calcio che non mi entusiasma. L'unica è l'Atalanta in questi 5 anni".