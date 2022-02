Cassano: “Fossi l’allenatore di Sensi andrei da lui e gli chiederei questa cosa”

Antonio Cassano promuove il colpo Stefano Sensi per la Sampdoria

Antonio Cassano promuove il colpo Stefano Sensi per la Sampdoria. Così l’ex attaccante a Il Secolo XIX ha parlato del centrocampista, di proprietà dell’Inter: “Dove lo utilizzerei? Facile. Andrei da lui e gli chiederei, "dove pensi di rendere meglio?". Mezzala, trequartista, play, seconda punta, per me può fare tutto. Mi dica lui. E a seconda della risposta schiererei di conseguenza gli altri dieci. Un allenatore intelligente deve adattarsi ai calciatori forti che ha. Ai miei tempi ad esempio venivano in effetti a dirmi dove avrei dovuto mettermi, cosa avrei dovuto fare, poi in campo intanto decidevo io, mi piazzavo dove volevo. E penso di avere fatto divertire tanta gente".