Cassano: “Scudetto? Prima l’Inter, poi il Napoli. Spalletti ora ha già vinto”

Intervenuto alla BoboTV in diretta su Twitch, Antonio Cassano ha parlato così del Napoli in ottica Scudetto

Intervenuto alla BoboTV in diretta su Twitch, Antonio Cassano ha parlato così del Napoli in ottica Scudetto:

"Spalletti ha già vinto: ha creato un grande entusiasmo creando una squadra con la S maiuscola. Per me il Napoli è la candidata numero 1 dopo l'Inter per poter lottare per lo Scudetto"