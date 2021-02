Vieri: “Lukaku infermabile, vedrete agli Europei”. Cassano: “Andrà in difficoltà perché…”

Vieri e Cassano hanno discusso di Romelu Lukaku alla BoboTV: per FantAntonio, il belga andrà in difficoltà agli Europei

Cassano, però, non ci sta e risponde: "Vedrai quando ci sono dei difensori forti a marcarlo, quando trova degli animali fisicamente come lui poi va in difficoltà. Così come ha fatto in Inghilterra".