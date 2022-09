Pronostici derby, Cassano: “Vince l’Inter 2-0”. Ventola: “2-1 Milan”. Adani e Vieri…

Momento pronostici alla BoboTV in diretta su Twitch in vista del derby di domani. Per Vieri e Ventola, finirà in pareggio: 1-1 per l'ex attaccante, 2-2 per l'ex difensore. Ventola, invece, opta per la vittoria per 2-1 per il Milan mentre per Cassano, l'Inter vincerà 2-0.