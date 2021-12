Cassano: “Vlahovic? Fossi in lui andrei da Conte al Tottenham”. Vieri: “So che a giugno…”

Intervenuto alla BoboTV in diretta su Twitch, Antonio Cassano consiglia a Vlahovic di andare al Tottenham da Conte

"Vlahovic? Fossi in lui andrei da Conte. Avrebbe un allenatore che vuole lavorare, piaccia o non piaccia, ma che è perfetto per Vlahovic. Come Lukaku? Vlahovic è più giovane. Tutta la vita. Kane andrà via a giugno, Vlahovic è perfetto. Conte è la perfezione per Vlahovic, per me sarebbe il colpo per tutti e tre. Conte, Vlahovic e Tottenham. Conte non lo farebbe respirare nemmeno ma lo fa crescere".