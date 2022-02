Cassano: “Vlahovic non è un gran campione”. Vieri: “Solo Ronie come Dusan a 21 anni”

Botta e risposta alla BoboTV in diretta su Twitch. Antonio Cassano esprime qualche perplessità su Vlahovic

Botta e risposta alla BoboTV in diretta su Twitch. Antonio Cassano esprime qualche perplessità su Vlahovic: "Non è un gran campione, a livello tecnico non è come i grandi. Gli mancano degli step in campo internazionale". Vieri risponde: "Vlahovic è venti volte meglio di Lewandowski a Benzema alla sua età, ha 21 anni. Non era come lui nemmeno Benzema, solo Ronaldo era così. Il Lewandowski è diventato così negli ultimi anni"