Cassano: “Inter fa un calcio meraviglioso, la migliore in Italia. Ma Inzaghi rischia di…”

Intervenuto alla BoboTV su Twitch, Antonio Cassano ha parlato così della partita dell'Inter contro l'Empoli

"L'Empoli può anche perdere ma questo è il calcio che amo. Fa un calcio bellissimo, ha 3/4 giocatori che mi piacciono e che arriveranno a giocare in grandi squadre. L'Inter vero che era centrata e quadrata, ci sono squadre che però ti studiano. L'Inter, mi piange il cuore a dirlo, è stata la squadra che mi ha impressionato di più. Ha fatto 7 mesi meravigliosi, ma non vorrei che sia tardi per la lotta scudetto. Quell'harakiri a Bologna... Forse si son giocati lo scudetto. Fanno un calcio meraviglioso, hanno tritato l'Empoli. Perisic non so quanti polmoni abbia, fa tutto. Stratosferico. Il gioco di Inzaghi è bellissimo ma rischia di rimanere col cerino in mano. A livello di gioco, con giocatori di qualità, mi ha impressionato di più e con più qualità".