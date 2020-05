Gds – Mercato, l’Atalanta apre all’asta per Castagne: su di lui occhio anche all’Inter

Timothy Castagne è in uscita dall’Atalanta. La trattativa per il rinnovo di contratto, che scade a giugno 2021, non è decollata, vista la distanza tra domanda e offerta sull’ingaggio. Ecco che allora, spiega La Gazzetta dello Sport, si potrebbe aprire un’asta per l’esterno, a cui si unirebbe anche l’Inter: “L’Atalanta vorrebbe rinnovare – senza impazzire economicamente – per poi trattare sulla base di 20 milioni. Forse troppi senza un nuovo contratto, chi busserà alla porta di Zingonia potrebbe non andare oltre i 10-15. E i sondaggi, come nel 2019, non mancano. La stessa società sta aprendo alla cessione, avendo già incaricato un intermediario per sondare il mercato (soprattutto) estero: piace al Tottenham e a Leonardo, d.s. del Psg. Idem a Siviglia e Leicester. In Italia non tramonta l’interesse del Napoli, che potrebbe riprovarci dopo i tentativi del passato, quando sognava la doppietta con Ilicic. E occhio all’Inter“.