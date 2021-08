Castaneda (cap. Sheriff): “Giocare con Inter e Real fantastico. I nerazzurri hanno…”

Intervistato da TMW, Castaneda, capitano dello Sheriff Tiraspol, ha commentato così il sorteggio dei gironi di Champions League

"Giocare la Champions con il Tiraspol è un traguardo storico. Non partiamo sconfitti, vogliamo provare ad andare agli ottavi o in Europa League. E’ un qualcosa di eccezionale che squadre come il Real Madrid e l’Inter verranno a giocare nel nostro stadio. E’ un qualcosa di eccezionale e di grande orgoglio per tutto il popolo della Transistria".