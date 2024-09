Intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, Enrico Castellacci , ex medico della Nazionale italiana, ha parlato così del Napoli di Antonio Conte : "Conte non cambia mai! L'ho rivisto bello carico al Napoli, con i suoi occhi spirati e la sua gestualità da trance assoluta.

È uno che partecipa alla partita come se giocasse, è un valore aggiunto già da queste prime giornate. Il mercato del Napoli racconta chi sia Antonio: quando chiede, ottiene. E se non c'è simbiosi di idee e se non vede armonia, non ha problemi a rinunciare ad una panchina. Va fatto un plauso a De Laurentiis che ha dato tutto per accontentare Antonio".