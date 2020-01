Castelnuovo (CorSera): “Scudetto Inter? Smetterei di fumare. Conte ‘talebano’. Eriksen…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Marco Castelnuovo, giornalista del Corriere della Sera e grande tifoso dell’Inter, ha fatto il punto sul momento dei nerazzurri, attesi domani dalla partita contro il Cagliari a San Siro, tra campo e mercato:

“L’Inter migliora con Eriksen, ma la Juve resta avanti nella lotta scudetto. L’arrivo del danese sicuramente fa fare un passo avanti. Vidal era l’uomo perfetto per Conte e probabilmente quello che serviva di più. Eriksen è un campione, fa cambiare la squadra, con Sensi che potrebbe essere il primo a stare fuori. Ma Conte farebbe giocare bene anche me. Conte ha spremuto molto i suoi giocatori, è un talebano del suo modulo di gioco. La squadra è un po’ stanca, lo testimoniano i tanti acquisti a gennaio tutti pronti per giocare. Conte chiede sempre il massimo, chiede gli straordinari a tutti. 4 punti dalla Juve dicono molto, è più di una partita: la Juve vince anche non a 100 all’ora, l’Inter deve sempre dare il massimo. Se l’Inter vince lo Scudetto… smetto di fumare“.

(Fonte: Radio Sportiva)