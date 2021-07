Salernitana, Castori: “Obi e Strandberg giocatori di livello internazionale. Hanno…”

Intervenuto in conferenza stampa, Fabrizio Castori commenta l'arrivo dell'ex Inter Joel Obi e Stefan Strandberg

Intervenuto in conferenza stampa, Fabrizio Castori commenta gli arrivi dell'ex Inter Joel Obi e Stefan Strandberg. Il tecnico della Salernitana esalta i due giocatori: " A fine campionato molti sono dovuti andare via, su alcuni di loro noi contavamo. Bisogna mettere giocatori funzionali e di qualità, per me la qualità è anche la corsa".

"Anche sull'esperienza, ci sono giocatori validi ma che l'esperienza la devono prendere giocando. Pure chi non ha mai fatto la categoria può dimostrare di poterla fare. Obi e Strandberg comunque sono giocatori di livello internazionale e hanno qualità per la serie A. Condizione dei nuovi arrivi? Anche chi è in ritiro dall'inizio non ha una condizione fisica ottimale ma ci sono gli allenamenti proprio per questo".