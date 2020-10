Castrovilli: “Scudetto? Sulla carta Inter e Juve le più attrezzate. Barella e Sensi…”

In una lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Gaetano Castrovilli ha parlato anche della lotta scudetto. Per il centrocampista Juve e Inter sono le favorite: “Mai come quest’anno il campionato è veramente incerto. Ci sono tante variabili che possono condizionare il percorso. Sulla carta direi che Juventus e Inter sembrerebbero le più attrezzate“.

Chi sono i centrocampisti del campionato che le piacciono di più?

“Ci sono davvero tanti calciatori forti, soprattutto italiani, da Barella a Pellegrini, fino a Sensi e Tonali. Poi ci sono anche grandi campioni stranieri come Arthur e Luis Alberto”.

(Gazzetta dello Sport)