Cattaneo: “Inter favorita per lo scudetto. Ha preso gente forte con le spalle larghe”

Intervenuto a Sky Sport, il giornalista Marco Cattaneo ha parlato della lotta scudetto per la prossima Serie A che partirà in questo week end:

“Indico l’Inter come candidata numero uno alla vittoria finale. Ci sono da un lato giocatori che sono in grande crescita e si sono ulteriormente rinforzati. È arrivato Hakimi, sono tornati Perisic e Nainggolan, arriverà Vidal. Gente forte con le spalle larghe. Dall’altro una squadra ancora incompleta, manca un attaccante e c’è un allenatore di cui non sappiamo nulla, Andrea Pirlo”.