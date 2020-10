Cauet: “Inter, momento delicato per le positività. E’ complicato preparare una partita così”

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Benoit Cauet, ex calciatore dell’Inter, ha parlato così del momento in casa nerazzurra dopo la positività di Ashley Young e in vista del derby di Milano di sabato: “E’ un momento delicato per l’Inter, dopo un ottimo inizio di stagione arriva una partita importante come il Derby di Milano e i nerazzurri non sono messi benissimo con tutte queste positività… E’ complicato preparare una partita così con una normale sosta delle nazionali, in queste condizioni è davvero difficile. Non solo l’Inter, tutti in questo momento sono a disagio