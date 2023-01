Cauet: “Milan-Inter, chi perde passerà brutte settimane. Mi aspetto che…”

A sportitalia.com, Benoit Cauet ha espresso la sua opinione sulla Supercoppa Italiana tra Milan e Inter, in programma stasera: "Non ci sono favorite, le due squadre credo siano allo stesso livello. Non sono in splendida forma, per questa entrambe se la possono giocare. Chi perde stasera passerà delle brutte settimane, sarà una sconfitta che potrà essere dannosa per il prosieguo della stagione.