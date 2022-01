Cauet: “Scudetto? Il Napoli deve crederci. Tutte le squadre possono avere…”

Le parole dell'ex calciatore: "Il Napoli deve continuare a credere nello scudetto. Tutte le squadre possono avere delle difficoltà, la corsa a 4 è ancora lì"

Intervenuto ai microfoni di Radio Goal, Benoit Cauet, ex calciatore, ha parlato così delle possibilità del Napoli di vincere lo scudetto: "Il Napoli deve continuare a credere nello scudetto. Tutte le squadre possono avere delle difficoltà, la corsa a 4 è ancora lì. Credo che per vincere si dovrà aspettare la fine. L'errore di Serra? Penso che il calcio sia maturo per qualcosa di diverso ma vive d’interessi. L’ammissione dell’arbitro non è un caso nuovo perchè c’erano stati altri episodi in passato.