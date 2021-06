Causio: “Icardi alla Juve? Al PSG non sta giocando, potrebbe fare bene”

Le parole dell'ex bianconero: "Icardi potrebbe far bene alla Juve, Allegri e la società sapranno scegliere al meglio"

Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, Franco Causio, ex calciatore della Juventus, ha parlato così del futuro dell'attacco bianconero: «Vlahovic ha dimostrato di essere un giocatore davvero molto interessante. E il mio amico Iachini me ne ha parlato benissimo. E’ un attaccante che può avere un futuro veramente importante. Ma anche Icardi, che al Paris Saint-Germain non sta giocando, in bianconero potrebbe fare bene. Ma anche in questa eventualità Allegri e la società sapranno scegliere al meglio».